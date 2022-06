Una insólita noticia llamó la atención de los ciudadanos de la India en las últimas horas, luego de que un hombre le pidiera el divorcio a su esposa alegando que sólo le daba de comer sopas instantáneas.

El episodio fue dado a conocer por el medio The New Indian Express, el cual reveló que pese a su pedido ante la Justicia local, el hombre deberá esperar al menos un año para conseguir su objetivo, según las leyes locales.

En base a lo revelado por el juez actuante, el hombre alegó que no soportaba más la situación, dado que su esposa no sabía cocinar otra cosa que no fueran las mencionadas sopas.

Cabe destacar que en base a la legislación local toda pareja que quiera separarse debe esperar un año antes de concretarlo, con el objetivo de que tengan tiempo de recapacitar su decisión.

Encontró gorgojos en los fideos, hizo el reclamo y la respuesta de la empresa sorprendió a los usuarios de internet

Sin embargo, afirmó el magistrado consultado por el mencionado medio, de 900 casos de divorcio solo 20 o 30 logran resolver sus conflictos y salvar la relación.