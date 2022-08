Un episodio insólito vivió una comerciante en la frontera entre Argentina y Paraguay. Se encontraba en su lugar de trabajo cuando un ladrón ingreso para robarle. La empleada le quiso entregar pesos argentinos, y el delincuente los rechazó. Según revelaron los medios locales, el hombre no solo rechazó los pesos argentinos, sino también se enojó con la empleada al advertir la moneda que intentaba entregarle.

Actualmente en el contexto económico nacional, ciudadanos paraguayos optan por hacer sus compras y cargar nafta del lado argentino, más precisamente en Misiones porque les resulta más barato. Algunos comerciantes se niegan a recibir pesos argentinos, aunque históricamente las dos monedas conviven en la zona de la triple frontera.

Rescataron a un turista que estuvo más de cuatro horas perdido en la nieve

La secuencia del robo, grabada en una cámara de seguridad, muestra el momento en que el hombre recorre los pasillos del comercio sin comprar nada. Luego se dirige hacia donde se encuentra la empleada, amenazándola con un arma blanca para que le entregue lo que tiene en la caja registradora.

La cajera no se resiste y le entrega el dinero, pero el ladrón lo rechaza. La empleada comenzó a gritar, y en ese momento el ladrón se asustó e intentó fugarse. Pero unos clientes que estaban en el comercio, alertados por lo sucedido, lograron reducir al ladrón por unos minutos. Mientras esperaban a la policía el joven logró escabullirse y escapó, pero fue atrapado por efectivos de la Comisaría 3° de Encarnación a pocas cuadras.

“Yo estaba solita atendiendo, esta persona entró y al segundo nomás se dio la vuelta. Se me acercó y sacó un cuchillo para pedirme dinero. Yo le di pesos y los rechazó ‘No, no quiero pesos’, me dijo”, contó la empleada al canal Itapúa Noticias sobre cómo vivió el intento de robo.

¡Qué bonita es la vecindad!: un "enfrentamiento" entre vecinas a escobazos se convirtió en viral

Si bien la mujer dijo que no resultó lastimada, remarcó que uno de los clientes que salió en su defensa recibió un cuchillazo en el brazo por parte del delincuente cuando se resistió a ser reducido.

La damnificada admitió que ya conocía al joven. “Había venido varias veces al local. Es un limpiavidrios que siempre viene a cambiar pesos”, reconoció.