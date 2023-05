Insólita estrategia: le puso una calcomanía a la camioneta de marido para "marcar territorio" y ahuyentar mujeres

Las infidelidades están a la orden del día pero hay momentos donde la realidad se vuelve insólita. En este sentido, una mujer decidió tomar precauciones extras para que otras no se fijen en su esposo y se hizo viral al ponerle a su camioneta un letrero de advertencia.

El hecho se pudo apreciar por las calles de la ciudad de Córdoba donde la mujer no tuvo mejor idea que “marcar la cancha” y evitar que otras mujeres se acerquen a su marido.

Por eso, decidió etiquetar la camioneta en la que él circula con una ocurrente calcomanía que la pegó detrás del vehículo y que provocó la carcajada de los demás conductores.

La simple calcomanía que, con sólo una frase, intentaba ahuyentar a las demás pretendientes, tomó relevancia en Facebook.

“Si lo ves solo tiene esposa y la chata es mía”, reza el cartel colocado detrás de lo que parece ser una Amarok. La imagen fue vista en barrio Cofico y publicada por la cuenta Only in Córdoba. Con miles de me gustas, la foto se llenó de comentarios: “Toxica nivel oro”, fue uno de los mensajes más likeados.