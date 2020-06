INDIA (ADNSUR) - Kalua es el nombre de un mono de 6 años que, tras la muerte de su dueño, mordió a más de 250 personas y mató a una. El fatal desenlace ocurrió en la India y fue reportado por el medio IANS, el cual también detalló que el animal era "alcohólico".

Se encontraba en Mirzapur cuando provocó las lesiones a los habitantes de la zona. En una primera instancia, fue capturado y trasladado a un zoológico con la ayuda del personal del bosque. Sin embargo, tras no identificar cambios en la conducta del animal, especialistas decidieron colocarlo en cautiverio de por vida.

The #Kanpur zoo has a monkey which will remain behind the bars for all its life. The monkey, named 'Kalua', is a native of #Mirzapur district. He has bitten over 250 persons in Mirzapur, of whom one died.



Photo: IANS (File) pic.twitter.com/unm5MhWkLk