McDonald’s employee celebrated for her upcoming 100th birthday l GMA

ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Una mujer de 100 años de edad se volvió viral en las últimas horas tras conocerse su particular historia: pese a su edad, Ruthie Shusther, quien hace 50 años trabaja en la casa de comidas rápidas McDonald's, lleva una vida de lo más activa y según cuenta, sale a bailar cuatro veces a la semana.

"Los viernes vienen unos 30 amigos, y todos cantamos You are my Sunshine. Todos la cantamos, todo el mundo viene", aseguró la mujer oriunda de Pittsburgh, quien en base a lo explicado, desea que termine la pandemia para retomar su "divertida" vida.

"Me gusta trabajar. Me pagan. Pago mis facturas, y eso es bueno. Nunca he tenido mucho dinero, pero siempre he tenido suficiente. Así son las cosas", relata Shusther en relación al empleo con el que comenzó hace ya medio siglo.

Este año, en el marco de su cumpleaños número 100, la compañía le dedicó un cartel en la entrada del local donde ella trabaja para que todos conocieran el acontecimiento.

"El cumpleaños n°100 de Ruthie Shusther", reza el letrero.