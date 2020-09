INGLATERRA (ADNSUR) - En total eran 34.171,50 libras esterlina, lo equivalente a US$ 44.296,69. Era todo el dinero que tenía su madre depositado en el banco, gran parte proveniente de su pensión y de un subsidio por discapacidad. Esta mujer de Barnstaple, Inglaterra, se lo robó y lo perdió jugando al bingo online.

Barbara Brown, de 73 años, es discapacitada y sufre de una enfermedad terminal. Por lo cual, su hija Sharron Morgan estaba habilitada a hacer movimientos desde su cuenta como cuidadora.

La víctima le avisó a la policía que no había más dinero en la cuenta, luego de que intentó retirar efectivo de un cajero y se dio cuenta de que solo quedaban centavos. La situación fue tan dramática que cuando Brown se dio cuenta del faltante, Morgan le dijo que debía haber sido un error del banco.

La mujer de 49 años admitió que se había pasado los últimos cuatro años gastando los ahorros de toda la vida de su madre. La madre se preocupó tanto que su físico se empezó a deteriorar y llegó a pesar 41 kilos. Luego de la actuación de las autoridades, Morgan empezó a recibir un tratamiento por su adicción al juego.

Adicción al juego y a las drogas

Según el medio local North Devon Gazette, la mujer de 49 años también tiene problemas con las drogas y ambas adicciones guardaban una relación: habría empezado a tomar altas dosis de analgésicos por una artritis que le causaba mucho dolor, y en ese estado empezó a apostar por Internet.

Tras admitir el fraude contra su madre, Sharron Morgan recibió una pena de cárcel de dos años, una inhabilitación por la misma cantidad de tiempo, y fue sentenciada a realizar 15 días de rehabilitación por el juez Timothy Rose del Tribunal de Exeter.

Sin embargo, posteriormente el magistrado suspendió la sentencia al conocer mejor su situación. "Lo que le hiciste a tu propia madre fue excepcionalmente cruel y profundamente deshonesto. Cualesquiera que sean tus propias debilidades y problemas personales, y acepto que no estabas en una posición fuerte, y que no has tenido una vida feliz o fácil, simplemente le robaste los ahorros de toda su vida", la aleccionó el juez al sentenciar en la corte.

Por su parte, Richard Crabb, el abogado defensor de Morgan, alegó: "Su comportamiento estuvo totalmente fuera de lugar, poco sofisticado y destinado a ser descubierto. Ella recurrió al juego como una fuente de consuelo y de escape, pero no le trajo más que miseria".