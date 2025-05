Guerra de exs: Fátima Florez volvió a destrozar a 'Yuyito' González tras su ruptura con Javier Milei

Fátima Flórez ha lanzado nuevas críticas hacia Amalia “Yuyito” González, señalando que la conductora no mostró respeto por su relación con el mismo hombre.

La actriz y comediante durante su show, realizó una serie de chistes acerca de la conductora y ex vedette con los muñecos de madera que figuran en el piso donde realiza sus programas.

“En las parejas, los de afuera somos de palo y cada uno sabe por qué está o porqué se separa y los de afuera no tenemos por qué opinar de eso”, señaló, con una clarísima indirecta mientras dialogaba con el canal América.

Por eso, siguió y destacó una de sus características: “fue pareja mía, pero hace un año, terminamos y cada uno continúa con su vida. Como siempre digo, soy muy buena ex y por eso me siguen hablando”. Y en ese tenor, dio por sentado que ella y Milei estaban ya en pareja cuando ‘Yuyito’ apareció en el radar.

“Después él (Milei) vino a mi cumpleaños. En su momento lo dejé pasar y después lo dije en varias entrevistas. Ya pasó un montón de tiempo y ahora me lo tomo hasta con risa. Pero, en su momento, si vos estás de novia y viene una señora a coquetear a tu novio, a ponerle la mano en la pierna, en la solapa, en el muñeco y no de madera, sino de carne, me parece un montón. Señora, se tranquiliza, se calma”, describió con hechos puntuales que le causaron bronca en su momento.

En ese tenor, dijo: “no hace falta que lo diga porque eso lo vio la gente. Hay que tener una actitud de más sororidad, de una mujer para con otra. Por ahí le sirve de enseñanza, un aprendizaje para más adelante”.

“Creo que nadie tiene que comprarse ese personaje. Esto de primera dama ya quedó vetusto, antiguo”, concluyó Florez acerca del título que lleva la mujer del presidente.