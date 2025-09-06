Griselda Siciliani fulminó a Flor Vigna y lanzó un fuerte comentario al hueso: “Me resbala...”

El conflicto entre Flor Vigna y Griselda Siciliani parece no tener fin y cada movimiento público de una y otra se convierte en material para las especulaciones de los fanáticos.

Todo se reavivó con el lanzamiento de Apunta y dispara, el nuevo sencillo de Vigna acompañado por un videoclip de estética oscura y confrontativa. En medio de la letra, la cantante incluyó una frase que no pasó inadvertida: “No me llevo bien con Tatianas”. Para muchos, se trató de una indirecta a Siciliani, la actual pareja de Luciano Castro, quien fuera novio de Vigna durante varios años.

La provocación encontró respuesta a las pocas horas. En su cuenta de Instagram, Siciliani compartió imágenes del rodaje de la tercera temporada de Envidiosa, la serie que protagoniza.

Luciano Castro y Griselda Siciliani respondieron a la fuerte acusación de Flor Vigna

Pero una de esas fotos generó una avalancha de comentarios: la actriz posó con una remera blanca estampada con la frase “Everything me resbala”. Para la mayoría de sus seguidores no hubo dudas: fue una contestación directa a Flor. De inmediato, sus fans celebraron la publicación con mensajes como “Para las envidiosas”, conectando el guiño con la serie y, sobre todo, con su rival en la vida personal.

Aunque Siciliani no dio declaraciones explícitas sobre la canción, la postal bastó para encender las redes. Con más de 200 mil “me gusta” en pocas horas , la foto se convirtió en tema de conversación en Twitter e Instagram, donde varios usuarios destacaron la astucia de la actriz para responder sin decir una palabra. En paralelo, otros recordaron los inicios del vínculo entre Griselda y Castro, insinuando que la relación se gestó mientras él aún estaba con Flor, lo que para los fans de la cantante reaviva viejas heridas.

Flor Vigna, lejos de mantener el silencio, redobló la apuesta. En su visita al ciclo Patria y Familia (Luzu TV), participó de un juego en el que debía relacionar fotos de distintas personalidades con frases de sus propias canciones. Cuando le mostraron la de Siciliani, eligió sin dudar una línea de su hit Uy: “Mucha labia pero poquita luz”. La definición, clara y punzante, dejó en evidencia que la tensión no solo persiste, sino que se alimenta en cada oportunidad mediática.

En entrevistas recientes, Vigna confesó que el final de su noviazgo con Castro fue doloroso y que todavía arrastra las secuelas emocionales. Reconoció que “los mensajes entre ellos existían desde antes” y que la desilusión fue profunda porque confiaba en la pareja. “Espero que nunca más me pase algo así. Fue un amor muy importante y me dolió mucho todo”, declaró en LAM (América), dejando en claro que el desenlace estuvo marcado por deslealtades.