Graciela Alfano destrozó a Wanda Nara, dijo que le da "vergüenza" y ratificó su apoyo a la 'China' Suárez

Graciela Alfano, la ex vedette, sigue siendo el centro de atención en la controversia del 'Wandagate', donde declaró abiertamente su apoyo a Eugenia "La China" Suárez, a quien considera una opción adecuada para interpretar su vida en una serie.

En una entrevista con Baby Etchecopar en “Basta Baby” por Radio Rivadavia, Alfano aclaró su relación con Yanina Latorre, afirmando: "no estoy peleada con Yanina, no me peleo con las personas porque no tengo algo personal con nadie. Si una persona como ella me imprime la vida, me tengo que matar".

En un contexto de tensiones mediáticas, la intérprete lanzó una dura crítica hacia Wanda Nara y su círculo, así como hacia la cobertura que ciertos programas dan al conflicto. En ese marco, dijo: "hubo un ataque muy frontal a la China Suárez, una cosa realmente densa, preocupante".

Además, resaltó que “Yanina hace una campaña fatal en contra de Eugenia. No sé a quién le mueve, hablé por privado con ella y le tiene que molestar. Lo sé porque me metí en la cuenta y con mi posteo tuve 500 comentarios de haters. Lo hacen en programas en vivo también”, admitió.

Por otra parte, fue aun más dura con sus dichos: “¿qué pelotudez es la de ‘te robaron al marido’? Los matrimonios no los rompen nadie más que los cónyuges. El marido no te lo roba nadie porque hablamos de no cosificar a una mujer y los hombres no son un objeto para robar. El matrimonio se rompió por falta de amor o lo que fuera. No podés señalar a una persona que vino, que es nueva pareja de ese pibe, y hacerle toda una campaña en contra”.

Alfano criticó a la conductora, cuestionando por qué la sociedad muestra tanto interés en lo que ella considera trivial, comparando esta situación con la antigua Roma y su famosa estrategia de 'pan y circo', reflexionando que, al igual que en esos tiempos, cuando el circo se derrumba, el espectáculo de lo superficial nos deja con una sensación de vergüenza ajena.

“Tenemos argentinos brillantes a los que no se les da lugar. La televisión no hace dos dígitos de rating desde hace años y se cae en picada. ¿Por qué no dejamos entrar gente (...)?”, reflexionó.

Por último, Alfano se definió en pocas palabras: “una mina de 75 años como yo, que está vigente, tiene un trabajo, creó una imágen, marca y pensamiento".