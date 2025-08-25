Gimena Accardi y Andrés Gil vivieron un tenso momento a la salida del teatro: ¿se pudrió todo?

La presentación de la obra "En otras Palabras" en Bahía Blanca el sábado estuvo teñida de tensión para los protagonistas, Gimena Accardi y Andrés Gil.

A la salida del teatro, una gran cantidad de fanáticos aguardaba a los actores, pero la interacción entre ellos y con el público evidenció cierta incomodidad.

El tenso momento se produce días después de que la actriz admitiera haber sido infiel a Nico Vázquez, aclarando que su colega no tuvo ninguna implicancia en la situación. Accardi se refirió al tema en el programa de streaming de Migue Granados, Olga, negando cualquier vínculo romántico con Gil.

Un video compartido por el medio "Lo más Popu" muestra a Gil alejándose rápidamente del público, mirando de reojo a Accardi, mientras que la actriz se tomó tiempo para saludar, firmar autógrafos y sacarse fotos. A pesar de que ella compartió una historia en Instagram junto a Gil al finalizar la función, la salida frente al público fue distinta.

Gil, quien mantiene una relación con la actriz Candela Vetrano, también se pronunció a través de sus redes sociales. “Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió Gil en una historia.

El actor lamentó además que las especulaciones afectaran el desarrollo normal de la obra: “me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”. Gil finalizó su descargo con un pedido de respeto hacia su entorno: “por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, sentenció.

La situación generó expectativas entre los fans y los medios locales, pero los protagonistas dejaron en claro que su prioridad es la obra y el trabajo en escena. La gira por Bahía Blanca continuará y ambos actores buscan separar su vida privada de su desempeño profesional.