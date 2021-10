De la misma manera en la que años atrás un vestido causó sensación en internet por verse de dos colores diferentes según quien lo mirara, una vez más una prenda de este tipo sorprendió a la internet, esta vez por "hacer desaparecer" centímetros de la cintura de quien lo viste.

Se trata de una vestimenta marrón negro y blanco con líneas verticales, diseñado por la marca Fashion Nova, que rápidamente agotó todo su stock online.

La misma se volvió viral gracias a que varias influencers compartieron imágenes y videos usándolo en sus redes sociales, principalmente en TikTok, obteniendo cerca de 2,7 millones de visualizaciones y más de 308.000 'me gusta'.

Dentro de la publicación realizada por 'Xojemian' en dicha red social se logra ver cómo a cada lado del corpiño del vestido se encuentran dos tiras que, al atarse juntas, provocan una ilusión óptima similar al estrechamiento de la cintura.

Otra de las influencers en compartir imágenes con la prenda fue la newyorquina Nana Castro, quien consiguió más de 944.000 visualizaciones al afirmar: "Mi cintura parece completamente arrebatada".

"Cuando me puse [el vestido] y vi la forma en que acentuaba mis curvas, me sentí como la antigua yo", dijo en diálogo con New York Post sobre la prenda que ya es furor en la red.