Una pareja fue a casarse en el registro civil, pero el día se vio empañado por un insólito motivo que despertó el enojo del juez de la boda y todo terminó de la peor manera.

El video se viralizó rápidamente en TikTok, alcanzando más de 240 mil me gusta en la red social.

En pleno ceremonia, el juez escuchó una broma que hizo la novia y no perdonó la situación. El hombre estaba oficiando la unión entre la pareja y preguntó al joven si “era su libre voluntad casarse con la señorita Miriam”, a lo que respondió con un firme “sí”.

De la misma forma, hizo lo propio con la novia quien, lanzó un “no” como una broma, luego rápidamente dijo “si” y comenzó a reir.

Mick Jagger se casará por tercera vez a los 79: la bailarina tiene 36 años

Tras esas palabras, el juez visiblemente molesto dijo: “No puede decir eso”. “No puede bromear”. Sin embargo, la mujer pidió perdón.

Lejos de ceder, el hombre que iba a casarlos, agregó: “No tiene disculpa. Infelizmente, hoy no podremos realizar la ceremonia”. Luego, la joven novia indicó que su respuesta fue una broma, debido por los nervios.

Finalmente el juez, les solicitó que hablen con la secretaría para “agendar otra fecha”, ante la sorpresiva mirada de la pareja.

QUÉ DIJERON LOS USUARIOS

En las redes, los usuarios tuvieron opiniones divididas, frente a lo ocurrido. “Muy duro el juez era solo una broma no es para tanto”; “Para mí esta bien que lo cancelo, así aprende, que un matrimonio no es broma”; “Las bromas para otro día, el casamiento es algo serio”; “Es una declaración juramentada. su primera respuesta fue No. lo cual impide continuar el matrimonio”; “Una señal que esa no es la indicada. No todo puede tomarse a relajo”.