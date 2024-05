Una joven fue al Barrio Chino, encontró un chocolate importado y quedó en shock al conocer su precio. La joven pasó por un supermercado y encontró el producto al que considera su "prioridad". Sin embargo un detalle la dejó sorprendida.

El hecho sucedió en la ciudad de Buenos Aires. Allí, la usuaria de TikTok (@ileschiavo) compartió el video en sus redes sociales y se viralizó, al llegar a más de 600.000 reproducciones.

“Chicos... ¿ustedes entienden? Los veo y no puedo creer que ya estén aquí”, indicó mientras filmaba una reconocida marca de chocolates extranjeros que se encontraban en un estante del comercio. Luego, agregó: “Son reales”.

“Hay otras cosas pero esta era mi prioridad”, añadió. Sin embargo, no todo fue felicidad, la joven TikToker mostró su descontento por el precio y lo comparó al valor que sale en el territorio estadounidense.

“Están un poco caros, en Estados Unidos cuestan US$2 y acá están $4.600 pero bueno, si empiezan a comprar y abrir más las importaciones, tal vez baja”, añadió.

Por su parte, los usuarios reaccionaron a la publicación. “Qué bien, te trajeron tus dulces favoritos y solo costó entregar el país, no lo puedo creer”; “Y solo costó entregarle Argentina a US… bueno igual me gustaban esos dulces y Argentina no es mi país así que los disfrutaré”; “Comida ultraprocesada, ¡qué rico y saludable!”; “Empezando a ser un país serio”; “Volvieron”.