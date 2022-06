Una insólita situación se volvió viral en las últimas horas, luego de que una joven revelara que se le quedó trabado el dedo en la cadena del baño de una amiga.

"Apenas llegué a lo de mi amiga fui al baño", comenzó el relato de Selena, quien compartió la historia en su cuenta de TikTok.

Y agregó: "Cuando quise tirar la cadena se me quedó enganchado el dedo en el botón".

Según reveló quiso evitar que sus uñas se vieran afectadas por la presión del botón, por lo que dobló el dedo y apretó con el hueso.

"No, lo que me acaba de pasar, se me enganchó (el dedo), si lo saco me lo quiebro", se la escucha decir en las imágenes que no tardaron en recorrer el mundo.

"Me duele demasiado, no sabemos qué hacer. Encima me acabo de fumar un porro. No puede ser", detalló.

Según explicó, tras descubrir la imposibilidad de sacar el dedo del lugar, tuvo que llamar a la policía para ser asistida. "Vino hasta la policía y lo único que hizo fue sacar fotos para reírse al otro día en el trabajo (...) Menos mal que vino el portero del edificio y me sacó la tapa del inodoro".

"Ustedes entienden que se me hinchó todo el dedo y me estoy por ir a la guardia. Ya vino la policía, todo. Ay no, qué papelón. A mí nada más me pasan esas cosas", agregó.

Y cerró revelando que tras ir al médico "me lo tuvieron que anestesiar y arrancármelo. Por lo menos recuperamos el botón".