Las PASO 2021 quedarán en la historia como las primeras elecciones de nuestro país en medio de una pandemia, la cual obligó a la aplicación de infinidad de protocolos en vistas a evitar posibles contagios de coronavirus.

Fue en ese contexto que una mujer tuvo una insólita reacción luego de cerrar el sobre con la lengua pese a que las recomendaciones sanitarias recomendaban lo contrario, y la anécdota fue compartida en redes sociales por un allegado a su protagonista.

A través de Twitter, el usuario @jpcrin contó la desopilante historia y no tardó en volverse viral.

"Mi tía fue a votar y dijo que se olvidó y cerró el sobre con la lengua", comenzó el relato del joven.

Y continuó: "en un acto de desesperación se puso alcohol en gel en las manos y se pasó los dedos por la lengua ????¿¿jajdjsj me parece que así no funciona tía".

Rápidamente el tuit se llenó de respuestas de otras personas que no podían creer la reacción de la mujer.

"No entiendo quien no lo cerró con la lengua", "JAJAJA que grande la tia", "Quiso higienizar su boca despues de tocar ese sobre feo y manoseado, está perfecto" o "Si no tenes corona no pasa nada tia" fueron algunas de las respuestas.