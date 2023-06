Fue a visitar a su novia, lo asaltaron en el camino y descubrió lo peor: su suegro era el delincuente

Un joven creador de contenido compartió la montaña rusa de emociones que experimentó durante su visita a la casa de su nueva novia.

Adrián Quintanilla (@.eladri_) un muchacho mexicano que se dirigía al municipio de Nezahualcóytl, México, para verse con su media naranja ya que la joven pensó que era el momento adecuado para presentarlo a la familia.

Pero, durante el viaje en bus, el tiktoker se quedó dormido, por lo que al despertar se dio cuenta que se había pasado muchas cuadras y no le quedó más opción que apresurarse a bajar en medio de un lugar un tanto desolado.

Todo comenzó cuando el joven se dirigía a su destino. En el camino, fue interceptado por un hombre alto que media 1.80m con grandes tatuajes. Desde el primer momento el adolescente tuvo un presentimiento de que algo no iba a salir bien.

Adri expresó cómo este sospechoso individuo le solicitó dinero prestado, pero como no accedió, el hombre procedió a asaltarlo. En ese momento, una avalancha de pensamientos negativos invadió la mente del adolescente, pero el delincuente solo le robó su celular y 200 pesos.

Sin embargo, lo más sorprendente del asunto ocurrió cuando el tiktoker llegó a la casa de su novia y descubrió que el hombre que momentos antes lo había asaltado era nada más ni nada menos que su suegro, aunque la reacción del delincuente fue totalmente inesperada.

¿CÓMO SIGUIÓ LA HISTORIA?

“En ese preciso momento, tocan la puerta, mi suegra, de ese entonces, le dice a mi novia: “Córrele, ve abrirle, seguro es tu papá”. Y yo con cara de: “Uy, ojalá ahorita le caiga bien al suegro”. Abre la puerta y va entrando un cholo de 1.80, tatuado, estaciona su bicicleta y luego dice: “Familia, buenas noches”, enseguida hace contacto visual conmigo. Nos quedamos viendo como por 30 segundos.”, detalló el creador de contenido.

Finalmente, el joven relató que el padre de su novia se dirigió rápidamente a su cuarto sin decir ni una palabra. No obstante, al momento de despedirse, el padre le devolvió el celular a su hija para que se lo dé a su novio, ya que, según él, lo había encontrado tirado en la entrada de la casa.

De inmediato, miles de personas acudieron a la caja de comentarios: “por fin sale mi Nezayork es que wey, también tú, te metes al Edomex, a Neza”, “pensé que esa historia era solo contenido”, “a mí también la gente de Neza me ve como fresa”, “de mi Neza no vas a estar hablando”, “¿tu suegro le iba al América?”, “soy de Neza y mi novio igual vino hasta acá y, literalmente, me dijo ‘si soy’”.