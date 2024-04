Una estilista en una peluquería se vio envuelta en una situación insólita que se volvió viral en las redes sociales: fue víctima de un intento de estafa por parte de una clienta.

De acuerdo a lo que detalló en un video publicado en TikTok, una joven llegó al lugar, le pidió unas “trenzas fulani braids” pero al momento de pagar le dijo que no le funcionaba la billetera virtual e intentó irse del lugar.

El episodio ocurrió el pasado viernes en una peluquería de Ezeiza. En las imágenes, según precisó, se alcanzó a ver la cara de la clienta, por lo que otra chica que asiste al mismo lugar la advirtió. “Me dijo ‘May, tené cuidado porque esta chica tiene la modalidad de ir a las estéticas, hacerse de todo e irse sin pagar’. Entonces le dije que iba a terminar de trabajar y le iba a avisar para que la espere afuera”, señaló en relató de la cuenta @dreadlocksmay.

Fue a una verdulería de Comodoro, quedó "impresionada" con un cajero y se viralizó en las redes

“Ella llegó y se quedó afuera. Ahí empecé a ver como que me estaba haciendo la misma historia de que le habían hackeado la cuenta, que no tenía la plata”, sumó May. “Me decía ‘voy acá a la vuelta y te traigo el efectivo’, pero no accedí a que se vaya”, agregó.

“Cuando los efectivos llegaron preguntaron cuál era el problema. Les explicamos la situación y hablaron con ella. Después volvieron y nos dijeron que la chica no tenía para pagar y llegamos al acuerdo de que le retiraba las trenzas”, sostuvo.

La China Suárez sorprendió a todos y se instaló en la Patagonia por un particular motivo

“Cuando se las estaba sacando me dijo que si quería iba y se las hacía devuelta, así que la mejor opción que tomé fue cortárselas de raíz. Le saqué todo porque me pareció que no era justo que juegue con mi trabajo ni con el de ninguna colega. Llegamos a ese acuerdo: yo le retiraba las trenzas y ella no iba detenida. Accedió y fue todo con presencia de la policía”, detalló la estilista.

“Lamentablemente, estas cosas hacen que uno tenga que empezar a desconfiar, asegurarse el pago o recibir una seña antes de hacer un trabajo así”, cerró May.