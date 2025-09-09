El pasado lunes, una joven de Comodoro Rivadavia viralizó una historia en Instagram con un mensaje lleno de esperanza y humor que sorprendió a los usuarios.

Su historia abrió la interrogante sobre si espacios cotidianos como los supermercados pueden ser alternativas para encuentros amorosos.

UNA ESTRATEGIA NOVEDOSA PARA CONECTAR ENTRE GÓNDOLAS

Recientemente, algunos supermercados argentinos, incluyendo sucursales en Comodoro Rivadavia, lanzaron iniciativas para facilitar la interacción social entre clientes durante sus visitas.

Inspiradas en tendencias internacionales, estas campañas proponen códigos o mensajes implícitos a través de productos seleccionados para que quienes estén interesados en conocer gente puedan enviar señales sutiles pero claras.

Por ejemplo, sumar una lata de ananá al carrito indica que la persona está disponible para conocer a alguien; agregar alfajores sugiere que es alguien dulce; el vino indica interés en una relación seria; y llevar yerba mate implica que busca algo casual. Esta estrategia convierte las compras en una especie de juego social que reemplaza las conocidas apps de citas, ofreciendo un espacio presencial y espontáneo para que las personas se encuentren.

FUE A UN SUPERMERCADO, HIZO CONTACTO VISUAL Y QUEDÓ ENAMORADA

“Si estuviste en La Anónima de Km 3, recién hicimos contacto visual hasta en la calle. ¿Vamos a tomar algo?”, publicó una comodorense a través de su cuenta de Instagram.

En su mensaje, que se viralizó en redes, la joven admite que nunca antes había hecho algo similar pero espera que quien la “flechó” aparezca. “Nunca hice esto, pero bueno, siempre hay una primera vez; ojalá aparezca, ayúdenme jajaja”, admitió Iara.

QUÉ ES EL CONTACTO VISUAL

Hacer contacto visual con otra persona es la acción de que dos individuos miren fijamente a los ojos del otro al mismo tiempo. Este gesto constituye una forma poderosa de comunicación no verbal que permite transmitir y recibir emociones, intenciones y mensajes sin necesidad de palabras.

A través del contacto visual se establece una conexión directa que facilita la interpretación del estado emocional ajeno, generando empatía y comprensión mutua.

Además, el contacto visual es fundamental para iniciar y mantener una comunicación efectiva, ya que capta la atención y muestra interés hacia la otra persona. Sirve para regular la conversación, establecer confianza y demostrar respeto, siendo incluso un componente clave en situaciones de escucha activa y en el establecimiento de vínculos afectivos o sociales. De esta manera, el contacto visual puede abrir una puerta para el diálogo y la conexión interpersonal.

EL SUPERMERCADO COMO ESCENARIO INESPERADO DEL AMOR

El viral posteo de la joven en Comodoro reflota esta idea y abre la pregunta: ¿puede suceder realmente un encuentro amoroso en el supermercado? En este contexto, la calle, las góndolas y hasta un carrito con ananá se convierten en cómplices de una forma de relacionamiento moderna y divertida.

Para muchos, el supermercado deja de ser solo un lugar de compras y se transforma en un espacio para cruzar miradas, provocar sonrisas y, tal vez, comenzar una historia de amor.

Esta iniciativa, además de atraer clientes, genera comentarios y risas en redes sociales, mientras la comunidad se pregunta si la próxima gran historia de amor comenzará entre los pasillos de un supermercado local. Así como la joven buscó a “su flechazo” por Instagram, cada día más personas se animan a intentar encontrar el amor en los sitios más cotidianos, demostrando que las relaciones pueden surgir en los lugares más inesperados.