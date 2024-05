A través de las redes sociales, una joven desató un polémico debate luego de visitar un supermercado, donde mostró el precio de un fernet y lo comparó con el valor de una cuota de gimnasio.

La protagonista fue la influencer del fitness conocida como @serefitness_, quien mediante su cuenta de TikTok grabó un video que generó un escándalo.

“No tenés $15 mil para pagar el gimnasio pero tenés $9 mil para comprar esta cagada”, expresó con vehemencia e ingenio, señalando las botellas de Fernet y exhibiendo su precio.

Acto seguido, procedió a mostrar el resto de la mercadería en la sección, deteniéndose ante una conocida gaseosa de cola colocada estratégicamente junto a los envases de alcohol. “Y al lado te ponen el acompañamiento perfecto”, agregó con picardía.

La publicación no pasó desapercibida, desencadenando un torbellino de interacciones que incluyó más de 25 mil me gusta y casi 2 mil comentarios. “Se nota que no entendés nada de la vida, primero criticás el Fernet y después decís que va con Pepsi... ¡volvete a Islandia!”, detalló un seguidor. “¿Por qué tomar conciencia, si podemos tomar Fernet?”, añadió otro. “Tenés razón. Por eso caminé un poco más, llegué al kiosco de la Norma y me lo vendieron a $9500 el Fernet y la coca. ¡Lo que me ahorré en gimnasio!”, relató un tercero.