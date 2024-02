Esta semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la canasta básica de enero subió 20,4% y una familia tipo necesitó $596.823,18 para no ser pobre. En tanto, se precisan $285.561 para no caer en la indigencia.

En la segunda semana de febrero, la inflación de alimentos aumentó 4% y aceleró respecto de los siete días anteriores. Así se desprende de un informe privado de la consultora LCG, que sigue minuciosamente la evolución de los valores.

Según señala el documento económico, se incrementó en 0,6 puntos porcentuales la dinámica inflacionaria desde el 3,4% previo, aunque sigue estando lejos de los picos de diciembre de 2023 y enero.

Ante este escenario, que se refleja en un hundimiento del consumo de productos de primera necesidad, una joven recurrió a un reconocido supermercado ubicado en Vicente López, Buenos Aires, hizo la compra del mes y reveló cuánto gasto.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como @supercompras30 destacó en su video que gastó 85 mil pesos en Makro y generó un polémico debate.

La influencer recorrió el supermercado en un video que supera los dos minutos de duración. Durante su recorrido, mostró una variedad de productos y sus respectivos precios, incluyendo papel higiénico, jabón líquido, desodorante, rollos de papel, detergente, fideos, salsa de tomate, arvejas, galletitas, mayonesa, agua, sobres de jugo, café, embutidos, salchichas, pan dulce, budín, hamburguesas, carne y verduras, entre otros.

“Makro re caro es para que sepan en yaguar o los yaguar hasta el 17 de marzo congelaron los precios y están baratos”, “buenas , por los precios que vi , el Carrefour es más barato . Makro no ofrece todos los descuentos que da Carrefour , 15 % en la compra total,cupones”, “carísima la compra, la gente no sabe usar un mayorista. voy a vital siempre y traigo mercadería para 4 meses aproximadamente", “yo siempre recomiendo mayorista si van hacer compras grande”, “a mi me recomendaron un mayorista (Tadicor)y al final era más caro q el mayorista q ya íbamos antes”, fueron algunos de los comentarios más destacados.