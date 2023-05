Fue a sacar plata, quedó encerrado en el cajero automático y se volvió viral: "Apreté el botón y..."

Lo que le sucedió a Alejandro Bareiro, no tiene explicación. El hombre de Lomas de Zamora acudió al cajero automático del Banco Patagonia y se hizo viral. ¿Qué pasó?

El miércoles pasada las 6 de la mañana, ocurrió el insólito hecho. El hombre de 60 años había ingresado a la entidad bancaria para retirar dinero antes de dirigirse a su lugar de trabajo. Sin embargo, al intentar salir, se encontró con un inconveniente en la puerta que le jugó una mala pasada.

"La puerta estaba abierta y yo la cerré por seguridad. Hago una operación en el cajero automático, todo perfecto. Me preparo para irme al trabajo, voy hacia la puerta, aprieto el botoncito para salir y no salgo. Intento varias veces más y no puedo", relató.

A pesar de que algunos vecinos lo vieron encerrado en el banco, nadie pudo hacer nada para ayudarlo. La situación era desesperante porque aún faltaban algunas horas para la apertura del banco. Mientras llamaba al 911, Alejandro decidió grabar lo que estaba ocurriendo y lo subió a su cuenta de TikTok. El video no tardó en viralizarse.

"Pasa una señora, pasa otra, pasan la tarjeta y no se puede abrir. Llamo al 911. Le hablo a las cámaras y es como que no existen. Estoy seguro dentro del banco, pero seguro que no me van a abrir. No sé qué hacer. Es algo insólito que en mis 60 años nunca me pasó", añadió, notablemente molesto.

. La solución llegaría media hora más tarde, cuando la puerta se abrió de repente y el hombre pudo salir. "Se produjo un ruido en la puerta y la pude abrir, después de 35 minutos", culminó.