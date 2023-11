Una insólita a inesperada historia se viralizó en las redes sociales y tuvo como protagonista a una mujer acudió a la casa de una vendedora en Mar del Plata, donde vio una escena que le llamó la atención.

Según señaló la emprendedora en su cuenta de X (ex Twitter), “bianpuki" detalló que recibió un inesperado mensaje en su celular tras la visita de la clienta . Luego de pasarle la dirección, la dueña de la casa le explicó que ella estaba trabajando, por lo que su marido iba a ser quien se lo entregara al llegar.

"Seguro esté mi marido en el living, así que cuando llegues golpeá las manos", fue el mensaje que se puede ver en la captura de pantalla de WhatsApp adjuntada por la autora. Menos de una hora después, la clienta le comunicó que los productos estaban "hermosos".

Sin embargo, luego la historia siguió. "Te quería comentar que cuando fui a retirar, tu marido estaba con una chica de musculosa negra y le dio un beso, yo lo vi. Te comento porque si fuera a mí, me gustaría que me avisaran", continuó la clienta en el chat.

"Ay, ¡muchas gracias! Pero soy yo" , le contestó la vendedora entre risas. Ante esto, la respuesta de la otra mujer comenzó al pedirle disculpas: "Como me dijiste que estabas trabajando, pensé que no estabas, perdón", destacó. La secuencia finalizó de la mejor manera, ya que la dueña de la casa le agradeció por sus palabras y le aseguró que "no pasa nada".

"Me muero, la verdadera sorora", escribió en la descripción al publicarlo en su perfil de la red social. Los usuarios, por su parte, comentaron en apoyo: "El 'yo lo vi' es todo", "Cuidada por la producción", "La amé igual, una divina", "Una clienta de oro. Se merece un descuento". De todas formas, otras personas se expresaron en contra: "Cuando hacen algo así, me parece de mala leche y metiche. Mirá si vio mal y arruina una familia".