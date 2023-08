En las últimas horas, una influencer mostró detalles del restaurante de Francisco García Moritán, el cuñado de Pampita, inspirado en Diego Armando Maradona y se viralizó a través de las redes sociales, más precisamente en TikTok.

El local queda en Belgrano y @flor_vip reveló el precio que pagó por el ‘menú fijo’ que incluía solamente un plato de entrada, uno principal, dos copas de vino, un postre y un café.

Cuando entró al local, se cruzó con el hermano de Roberto Moritán y le pidió una foto. “Soy la primera reserva de tu restaurante”, le dijo mientras grababa el encuentro con el empresario.

Después, comentó que había pedido el menú fijo, del cual podía elegir un plato sobre tres en las secciones correspondientes. De entrada, pidió una provoleta con cebolla. Como plato principal, eligió asado con hueso y acompañó la cena con dos copas de vino. De postre, prefirió el flan de dulce de leche con crema por encima de las otras opciones y quedó encantada con todas las comidas.

Florencia sorprendió al detallar que todo lo que consumió tuvo un costó de $15000, algo que llamó la atención de sus seguidores, ya que les pareció extremadamente caro para los platos elegidos.

Para otros, lo más interesante fueron las fotos, detalles, decoraciones y merchandising de Diego Armando Maradona dentro del restaurante.

“Me parece que el precio está perfecto…lamentablemente por menos no se come en ningún lado”, "Me pareció una estafa 15 mil por eso. Me gustaría verte en "don julio" o "el preferido", es del mismo dueño. Podes ir sin reserva a los 2", “Me gusta más el de La Boca”, “No estaría contento Diego”, fueron algunos de los comentarios que recibió.