Una mujer que celebraba su cumpleaños y había decidido colocarse pestañas para festejarlo sufrió la pérdida de un párpado, luego de ser atacada por un perro que se encontraba en el salón de belleza.

El hecho ocurrió en Georgia, Estados Unidos, y la protagonista de la historia, Kelsey Salomon, relató lo ocurrido en su cuenta de TikTok, donde mostró un antes y después del suceso.

Según contó la joven, el salón de belleza al que solía ir no tenía turnos disponibles, y como planeaba vacacionar en Hawaii los días siguientes decidió buscar otra alternativa.

Fue así como recurrió a un local que había encontrado en Instagram, donde al llegar se encontró con que el perro del dueño rondaba por el lugar.

"Yo me había acostado en el sillón de la estilista para comenzar la sesión de extensión de pestañas y el perro estaba al lado. Lo acaricié y no hubo ningún problema", afirmó, y agregó:

"Me incorporé, pero el accidente sucedió tan rápido que no tuve tiempo de retroceder. El perro se abalanzó sobre mí, me mordió en la cara y me rompió el párpado", relató.

Y cerró: "En ese momento no sabía donde me había mordido específicamente. Había sangre por todas partes. Mi párpado estaba en el suelo, y la chica lo recogió. Me miré a mí misma en mi cámara frontal del celular, y ahí enloquecí. Tengo mucha suerte de que el animal no me haya mordido en el ojo propiamente dicho, porque eso podría haber sido mil veces peor".