Las empanadas son motivo de devoción en la cocina argentina. Criollas dulces, saladas, fritas, árabes, de jamón y queso son solo algunas de las variedades que deleitan los paladares.

A traves de Twitter, los usuarios comparten divertidas o insólitas anécdotas de su día a día y de esta manera logran captar la atención de un que lo único que quiere es reírse un rato.En esta oportunidad fue una joven la que se volvió viral tras revelar lo que sucedió en una cena familiar.

Ella y su novio fueron invitados a disfrutar de una rica comida que al parecer estaban tan deliciosas que su pareja concretó un “récord” impactante: comió 13 empanadas.

Los suegros y su novia no pudieron creer la cantidad de comida que había ingerido. La usuaria @ailupe escribió: "Hoy fuimos a comer a lo de mis papás y mi novio se comió 13 empanadas".

La joven realizó la publicación con una foto de un capítulo de los Simpson en la que Homero se come todo lo que hay en la mesa y Marge se cubre con la mano por vergüenza.

El tuit tuvo gran repercusión, con más de 1.900.000 vistas, alrededor de 60 mil likes y más de 1.200 retuits.

En cuanto a los comentarios, muchos se destacaron por desmerecer la titánica cantidad de empanadas. "Tranquilamente podría ser yo, solo que yo llego a 24 empanadas", aventuró un usuario. "¿13 nomás? Ponele yogur", replicó otro. "A mí me echaron cuando tenía 16 años de un lugar de empanadas libres, no me acuerdo ni cuántas iba", contó otro. Mientras que algunos señalaron que el joven dejó a sus padres “seco como lengua de loro”.