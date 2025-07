Florencia de la V destrozó a Marcelo Tinelli e hizo una fuerte denuncia: "se terminó..."

Flor de la V realizó declaraciones públicas en respuesta a Marcelo Tinelli, luego de que el conductor compartiera un mensaje privado entre ambos en el marco del reclamo por sueldos impagos en el programa Cantando 2024.

En diálogo con el ciclo Puro Show (eltrece), la conductora manifestó su desacuerdo con la difusión parcial del mensaje. “Me sorprendió que haga público un mensaje privado. El mensaje es extenso, pero él solo publicó el principio. Me parecía hipócrita que dijera lo que dijo”, explicó.

Flor de la V se refirió también a su etapa al frente del programa Intrusos, cuando Tinelli era director artístico de América. Según relató, durante ese período, su programa fue cambiado varias veces de horario, lo que consideró una maniobra inusual. “No es normal que un programa exitoso lo cambien tanto de horario”, remarcó.

Respecto del conflicto por los pagos, Flor de la V recordó que solo algunos artistas lograron cobrar tras hacer públicos sus reclamos. “Florencia Peña se sentó con ustedes y milagrosamente al otro día le pagaron. Pero eso no pasaba antes. Y estamos hablando solo de ella, de Luisa Albinoni y del hijo de Florencia. ¿Sabés cuánta gente hay detrás?”, señaló.

Para la actriz, el problema no afecta solamente a las figuras visibles del espectáculo, sino también a técnicos y trabajadores que cumplen funciones detrás de cámara. Según afirmó, muchos evitan hablar por temor a represalias. “La gente tiene miedo porque tal vez no son figuras o trabajan detrás de cámara. Entonces tienen miedo de no ser contratados en otros lugares”, expresó.

Flor de la V también contó que recibió mensajes privados de personas cercanas a Tinelli que le agradecieron por su actitud. “Fueron mensajes que me conmovieron. Hablaban de valentía. Pero yo no creo que los empleados deban ser valientes. Uno no debería tener miedo. Tenés que ir a trabajar y cobrar. Punto”, afirmó.

Finalmente, cuestionó la existencia de mecanismos informales de silenciamiento en los medios. “Uno tiene que tener la libertad de contar o decir las cosas sin pensar que eso va a tener consecuencias. ¿Dónde estamos? ¿En Crimen y castigo? ¿Cómo es esto?”, se preguntó.

La conductora también se dirigió directamente al periodista Pampito, presente en la entrevista, recordando que en numerosas ocasiones les prohibieron abordar determinados temas. “Siempre nos bajaban los temas, nunca se podía hablar. Pero se terminó la época de la censura”, concluyó.