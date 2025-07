Flavio Mendoza rompió el silencio tras su caída en pleno show: "estoy muy..."

Flavio Mendoza reapareció públicamente horas después del accidente que sufrió el viernes mientras participaba en una función del Circo del Ánima, en el predio del Casino de Buenos Aires. El artista fue hospitalizado tras golpearse con una luminaria y caer desde altura mientras realizaba una acrobacia aérea.

El incidente generó preocupación inmediata en el público presente, que fue evacuado del lugar por precaución. La función quedó suspendida momentáneamente mientras se activaban los protocolos médicos y de seguridad.

La situación fue relatada por Flor Cabrera, ex participante de Gran Hermano, quien asistió al espectáculo y brindó su testimonio en el programa LAM (América): “se golpeó con una luz y quedó tendido en el escenario. Estaba colgado en el aire. Fue una sensación horrible”.

Flavio Mendoza sufrió un gravísimo accidente y hay preocupación por su estado de salud

El mensaje de Flavio Mendoza tras el accidente

Ya de alta médica, Mendoza publicó un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y al público en general. En la grabación, agradeció la atención médica recibida y confirmó que continuará participando en el show, aunque con restricciones físicas.

“Hola a todos, ¿cómo están? Sé que todos se han preocupado. Recién me dejaron salir de la clínica y les quiero agradecer a los médicos, que me atendieron superrápido. Estoy muy dolorido y con muchas inyecciones, pero no fue algo tan grave, gracias a Dios”, expresó.

Cómo sigue el estado de salud de Flavio Mendoza tras el grave accidente en un escenario

El director del espectáculo aclaró también cómo seguirá su participación en las próximas funciones del Circo del Ánima: “las funciones siguen, yo voy a estar, pero perdónenme si hay algunas cositas que no voy a poder hacer, porque estoy bastante duro. ¡No puedo faltar a este exitazo! No soy un inconsciente, si fuera algo que no puedo hacer, no me arriesgaría. La gente me mueve y me hace sentir bien, así que los espero”.

Cómo fue el accidente

Según informó el programa LAM, Mendoza estaba realizando una acrobacia con un trapecio cuando impactó contra una luminaria. El golpe lo dejó inmovilizado durante algunos minutos, por lo que fue bajado con asistencia y retirado en una camilla ortopédica hacia una clínica de la zona.

El panelista Pepe Ochoa amplió que “cuando realiza un balanceo hacia atrás, golpea la espalda y la nuca en una línea de iluminación, y con ese impacto cae al piso. Se cae también la lámpara y él queda lesionado”. Posteriormente, fue estabilizado en la red de seguridad del circo antes del traslado médico.

El accidente no impidió que la función se retomara minutos más tarde, aunque sin la participación activa de Mendoza. El elenco del espectáculo informó al público que el show continuaría.