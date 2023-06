Fingió su muerte, organizó un falso funeral y desconcertó a toda su familia: "Quería darles una lección"

Un hombre oriundo de Bélgica se volvió viral en las redes sociales luego de exponer la dura lección que les dio a sus familiares. El momento quedó registrado en dos videos que se volvieron tendencia en Tik Tok.

David Baerten tomó una decisión peculiar al contratar a una empresa funeraria para organizar su propio velatorio y enviar las esquelas a sus allegados. Su objetivo era descubrir quiénes lo querían verdaderamente y quiénes asistirían para despedirse de él en su último adiós. Cuando estaban por enterrarlo, el sujeto apareció ante la gente en helicóptero y desconcertó a todos los presentes.

Quienes ayudaron a llevar adelante el plan fueron su esposa e hijos. Uno de ellos lo despidió en las redes sociales: “Descansa en paz, papá. Nunca dejaré de pensar en ti. ¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo y aún tenías toda una vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”.

Sin embargo, su plan no salió como esperaba, ya que muchos de los asistentes se enfadaron al verlo descender de un helicóptero y le reprocharon su falta de respeto. Otros, en cambio, se sintieron felices por reencontrarse.

Su estrategia se viralizó y David brindó una entrevista para Daily Mail. “Lo que veo en mi familia a menudo me duele. Nunca me invitan a nada. Nadie me ve. Todos nos distanciamos. Me sentí poco apreciado”, aseguró.

“Por eso quería darles una lección de vida y mostrarles que no deberían esperar a que alguien esté muerto para reunirse con él”, añadió.

Un amigo cercano compartió el video donde se ve a Baerten junto con otro amigo abrazándose, subtitulando el emotivo clip con un “nos tienes”. “Te juro que estaba llorando y luego me dio el susto amigo, te queremos mucho’”, cerró.

En pocos minutos, el video del reencuentro con sus familiares fue visto por 1,4 milllones de personas.