Filtraron un video picante de L-Gante con una ex Gran Hermano y una maestra en un "encuentro triple"

En las últimas horas, una reconocida mujer dedicada a la docencia y a la venta de contenido en plataformas para adultos aseguró que existe un video suyo junto a Elián Valenzuela, también conocido como L-Gante, y una ex participante de Gran Hermano.

En cuestión, Miguelina Fredes, conocida como la ‘maestra hot’ por su salto a la fama tras difundirse que vendía fotos y videos eróticos, volvió a ocupar el centro de la escena mediática. En una entrevista con el programa de Yanina Latorre, aseguró que posee material íntimo en el que aparecen el artista de la ‘Cumbia 420’ y Romina Uhrig.

La historia de Miguelina se hizo pública en 2022, cuando padres de alumnos del colegio donde trabajaba descubrieron que la docente comercializaba contenido para adultos. La controversia derivó en su alejamiento de la docencia y en un inesperado desembarco en el mundo mediático. Desde entonces, ha protagonizado distintas apariciones televisivas y rumores de vínculos con figuras del espectáculo.

En su reciente testimonio, la mujer contó que el supuesto video fue grabado en la casa de Elián Valenzuela, nombre real del artista. “Tenemos fotos y video en la casa de L-Gante, pero es un video íntimo, más picante, para adultos”, sostuvo, sorprendiendo a los panelistas. Según su versión, en la escena también participó otra mujer muy conocida: “Estaba la otra chica, amiga de Wanda, con la que surgió este trío amoroso. Es una fantasía que pude cumplir, con una chica ex Gran Hermano: Romina”.

Las declaraciones no solo apuntan a un episodio sexual, sino que alimentan especulaciones sobre el momento en que habría ocurrido. L-Gante acaba de confirmar su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, y en el pasado fue vinculado sentimentalmente a Wanda Nara. Miguelina dejó entrever que su relación con el músico coincidió con este último vínculo. “No sé si fui la tercera en discordia, pero había más”, lanzó.

Sobre cómo se conocieron, relató que el primer contacto fue hace unos tres años, durante un rodaje. “Comenzó como una relación de amistad. Empecé a ir a su casa y lo he visto con miles de chicas”, declaró, insinuando que el cantante mantenía un estilo de vida rodeado de mujeres, incluso cuando estaba en pareja.