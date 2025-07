Fernanda Iglesias destrozó a Yanina Latorre y reveló una impensada infidelidad: "en la habitación de un hotel..."

La periodista Fernanda Iglesias publicó en sus redes sociales un testimonio que vincula a Diego Latorre con una presunta infidelidad hacia su esposa, Yanina Latorre. Según relató, una mujer la contactó de forma directa para contarle detalles de un reencuentro con el ex futbolista que habría tenido lugar recientemente, años después de haberse conocido en la adolescencia.

La difusión de este contenido generó una nueva escalada en la tensión entre Iglesias y Yanina Latorre, quienes ya mantenían un conflicto mediático de larga data. La ‘chimentera’ explicó que su decisión de publicar el testimonio se debió al cansancio por los ataques recibidos: “hace meses vengo aguantando que digan cosas que no son ciertas sobre mí. No sabía cómo defenderme. No hay mejor defensa que un ataque”.

Antes de publicar los detalles del caso, Iglesias afirmó que Diego Latorre la había llamado para pedirle que no avanzara con el tema. Sin embargo, la periodista optó por continuar con la publicación del material. “Me contactó una mujer para contarme que había tenido un reencuentro con este ex futbolista. Me dio su teléfono, la llamé y me contó cómo había sido el encuentro, el lugar y todo”, narró.

La mujer en cuestión se presentó como docente, de 56 años, y relató que conoció a Latorre durante un viaje de egresados en Bariloche. Aseguró que no se habían vuelto a ver hasta hace un año, cuando retomaron el vínculo. “Nos encontramos para recordar todos esos momentos”, afirmó en un audio difundido por Iglesias. La periodista sostuvo que el propio Latorre le confirmó que efectivamente se trataba de él.

Según Iglesias, el encuentro entre ambos ocurrió en una habitación de hotel, aunque evitó dar más detalles. “Pasó lo que todos sabemos que pasa en la habitación de un hotel”, señaló. También afirmó tener fotografías de la mujer, pero aclaró que por el momento no las va a mostrar.

Tras la publicación, Iglesias respondió preguntas de sus seguidores en redes sociales. Ante la consulta sobre cómo podía confirmar que la historia era cierta, aseguró: “porque me lo confirmó la persona que me llamó, el ex futbolista”.

El episodio se da en el marco de un enfrentamiento mediático entre Iglesias y Yanina Latorre, intensificado durante una reciente emisión del programa LAM, donde, según Iglesias, se dijeron “mentiras” sobre su persona. Eso habría motivado la divulgación del caso, que ahora suma un nuevo capítulo al conflicto público entre ambas figuras del espectáculo.