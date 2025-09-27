Feministas echaron a Robertito Funes Ugarte de la movilización de Ni una Menos: “Te voy a hacer c..."

El triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) generó una fuerte reacción social en todo el país. Este sábado, miles de personas se movilizaron frente al Congreso de la Nación y en distintas ciudades del interior para reclamar justicia, acompañar a las familias de las jóvenes y pedir políticas efectivas contra la violencia de género.

La convocatoria, impulsada por el colectivo Ni Una Menos, se replicó en Córdoba capital, Bahía Blanca y Mar del Plata, entre otras localidades, y tuvo un fuerte componente de indignación ante el accionar estatal. “Queremos justicia para nuestras hijas, que no queden sus nombres en el olvido”, expresaron los familiares al encabezar la marcha.

En ese contexto, un hecho particular marcó la jornada en la Plaza del Congreso. El periodista Robertito Funes Ugarte, presente en representación de La Nación+, intentó cubrir la manifestación pero fue rodeado por manifestantes que lo increparon duramente. En medio de cánticos e insultos, lo acusaron de “cómplice del Gobierno de Milei” y le recordaron su posicionamiento público en defensa del oficialismo, que había desestimado la movilización.

“Acá no hay lugar para los que niegan la violencia machista”, le gritaron varias asistentes, mientras lo empujaban a retirarse del lugar. Otros manifestantes señalaron que “no es serio venir a sacar fotos cuando tu canal ataca al feminismo todos los días”. Además, una manifestante del movimiento lo amenazó: “Te voy a hacer cagar”.

El episodio obligó al periodista a abandonar la cobertura en vivo. Testigos señalaron que el clima se tornó tenso en cuestión de minutos, aunque no hubo agresiones físicas. “Él vino con la cámara y lo sacamos porque no puede estar acá alguien que defiende a Milei y después quiere hacer notas de nosotras”, relató una joven presente en la marcha.

El enojo contra Funes Ugarte se vincula con la postura del presidente Javier Milei, quien en reiteradas oportunidades cuestionó el movimiento feminista y calificó a Ni Una Menos como “un negocio político”. Desde la organización remarcaron que la movilización fue “totalmente independiente de partidos políticos” y que tuvo como único objetivo acompañar a las familias de las tres víctimas.

La jornada cerró con un pedido unificado: “Justicia por Brenda, Morena y Lara”. También se reclamó que el Congreso avance en leyes de prevención, protección y asistencia a mujeres en situación de violencia. “No queremos más marchas por nuestras muertas, queremos que las cuiden en vida”, enfatizó una de las oradoras en el escenario montado frente al Parlamento.