Evangelina Anderson rompió el silencio tras los rumores de infidelidad de Martín Demichelis: "el proceso de divorcio..."

La ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis continúa alimentando especulaciones. La modelo, que regresó recientemente al país, fue abordada por la prensa y no esquivó preguntas sobre su presente familiar y sentimental.

Con tono calmo y siempre sonriente, Anderson aclaró que su prioridad sigue siendo el cuidado de sus hijos. “Me voy a casa porque tengo que estar en casa con los chicos”, dijo al cierre de una de sus intervenciones públicas, reafirmando que su vida cotidiana está marcada por la rutina familiar.

Respecto del vínculo con Demichelis, la modelo confirmó la separación, pero evitó dramatizar. “Está todo súper bien. Se dicen muchas cosas que no son, es todo en buenos términos. Estamos separados, pero todavía ni empezamos con el proceso de divorcio porque llegué hace muy poquito a la Argentina”, expresó.

Fue en ese contexto que dejó una frase inesperada, destinada a ironizar sobre los rumores que vinculan a su expareja con Fátima Flórez. Consultada sobre esa supuesta relación, Anderson se rió y respondió: “y yo estoy con Javier Milei, ¿no les dijeron?”. Una respuesta cargada de humor, que rápidamente se viralizó en redes sociales y se convirtió en el titular de la jornada.

La modelo también fue consultada por las versiones que señalan a la azafata Tania González Ledesma como tercera en discordia. Sobre ese tema, se mostró más seria y advirtió: “nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, ni los periodistas, ni nadie lo va a hacer. Yo no hablo de nada que les pueda hacer ni un poco de daño a ellos”.

De esa forma, buscó poner un límite a la exposición de sus chicos, en medio de la intensa cobertura mediática que rodea su separación.

La respuesta irónica sobre Milei, sin embargo, eclipsó otras declaraciones y se convirtió en el comentario más replicado del día. No solo porque mezcló su vida personal con la figura del Presidente, sino porque fue leída como un recurso de sarcasmo frente a las especulaciones que rodean a su exmarido.

Mientras tanto, la separación de la pareja sigue generando interés. Anderson y Demichelis compartieron más de dos décadas juntos, entre Argentina y Europa, acompañados de sus tres hijos. Tras la etapa de Demichelis como DT de River, la familia había retornado al país en busca de estabilidad, aunque la situación derivó en este nuevo capítulo mediático.

En las próximas semanas podría iniciarse el proceso formal de divorcio, aunque Anderson insiste en que, pese a las versiones, todo se mantiene “en buenos términos”.