En las últimas horas, una familia que estaba de vacaciones viajaba por Catamarca y quedó impactada al observar una “lluvia de arañas”. El estremecedor momento quedó grabado y se viralizó en las redes sociales.

Según se supo, la familia se dirigía al dique Sumampa de Paclín cuando observaron la impactante situación: una gran telaraña con los mencionados arácnidos.

“La verdad es que cuando llegamos, en ese trayecto que dura entre 15 y 20 minutos, no nos dimos cuenta, no nos percatamos. Cuando nos íbamos fue que aparecieron dándolo todo”, señaló una joven que subió el video a las redes.

“Hubo un momento en el que iban llegando al piso. Había miles, estaban por todos lados, ocupando toda la calle. Fue tremendo”, recordó en diálogo con Arriba Argentinos.

“Pensábamos que eran mosquitos. O sea, una invasión de mosquitos enormes. No sé, nos bajamos y no lo podíamos creer tampoco. Estaban en la red. Tuvimos la oportunidad de tocarla porque caía hacia un costado y era como un hilo de algodón, bien duro. Mi mamá, horrorizada, no quería saber nada y se quedó”, añadió.

Según se conoció, consiste en un fenómeno migratorio que realizan este tipo de arácnidos, como una especie de paracaídas cuando existe una inestabilidad en su proceso de éxodo. No obstante, es común en zonas como Nueva Zelanda o Australia y también en el norte de Europa.

La reacción de todos los usuarios en las redes sociales. “Sabes la cantidad de veces que me choque de esas cuando iba al campo en moto?”; “Nooo, me niego totalmente a que nos transformemos en Australia”; “Me empezó a picar el cuerpo solo de verlo”; “No hacen nada ni veneno tienen y si tienen no es mortal. No sé por qué les

tienen miedo”.

Con información de 0223 Y X(@porqueTTarg), redactada y editada por un periodista de ADNSUR