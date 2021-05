Un joven se hizo viral en Twitter luego de que su novia compartiera capturas en donde él le pide que le sirva otra porción de torta porque le daba vergüenza, en plena cena familiar.

Sofi, una usuaria, compartió en la red social del pajarito mensajes que le envió su novio por WhatsApp pidiéndole, de una manera elegante, que le sirviera otra porción de torta. La publicación tuvo más de 280 mil Me Gusta y 13,2 mil Retweets.

"Gorda. Me podés preguntar si quiero un pedazo más de torta? Y yo te digo que sí pero que chiquito. Vos no me das bola y cotame un pedacito copado", le pide el novio en un mensaje de WhatsApp a la joven.

Tal como detalla Misiones Online, algunos usuarios hasta se vieron representados en la incómoda situación de tener que pedir algo cuando uno está cenando en casa ajena.

Otros incluso destacaron la ingeniosa estrategia que escogió el joven y aseguraron que la anotarían para ponerla en práctica ante una situación similar.

La joven confesó que su novio nunca tuvo problemas para servirse solo o pedir lo que quería en una cena pero en este caso ya había comido tres "pedacitos copados" de torta, por lo que pedir otro más era demasiado...

La publicación recibió gran cantidad de reacciones y comentarios. "Lo buena que habrá estado esa torta para buscar el cuarto pedazo. ¿Dónde la puedo comprar? Jaja", escribió un usuario.