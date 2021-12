Una tiktoker se volvió viral en las últimas horas luego de contar que pese a estar embarazada no tiene una panza que lo demuestre o de inicios de ello.

La joven, que ya tiene otro hijo, transita su 20ma semana de embarazo y tiene la panza plana, algo que según los expertos, es más común de lo que parece.

En base a lo consignado por el medio británico Daily Mail tras la interacción con especialistas, la mujer tiene el útero inclinado, por lo que su embarazo "permanece oculto" pese al avance de las semanas.

"La gente piensa que me invento el embarazo", comentó la popular tiktoker en diálogo con el medio. Y sumó, sobre su condición uterina: "Eso es completamente normal y por eso hay algunas mujeres que no saben que están embarazadas hasta el momento del parto. No afecta absolutamente en nada al bebé".

Llevó a su perra enferma terminal a su playa favorita para dar un último paseo y conmovió a las redes

El útero inclinado, destacaron, es una variación anatómica que aparece en una de cada cuatro mujeres embarazadas, y si bien en el pasado se creía que podía ser una señal de infertilidad, las investigaciones recientes demostraron que no afecta a la capacidad del espermatozoide para llegar al óvulo.