FÚTBOL Mauricio no está feliz: La tremenda noticia que recibió Macri tras la asunción de Riquelme en Boca Este miércoles, el ídolo y ex futbolista Xeneize fue proclamado como nuevo presidente del "Xeneize" hasta 2027. Sin embargo, un pequeño dato ya alarmó al ex mandatario nacional quien luchó en las últimas elecciones para ser vicepresidente.