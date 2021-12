Una mujer estadounidense pasó un mal momento luego de ir a una casa de comidas rápidas, dado que pese a ser vegana le dieron una hamburguesa de carne por error.

Todo ocurrió en la popular hamburguesería McDonald's, donde pese a que la mujer explicó en reiteradas ocasiones su preferencia alimenticia, el personal se confundió y le brindó una pieza de pollo.

“Estoy completamente traumatizada por recibir un pollo etiquetado como una hamburguesa vegetariana cuando nunca he comido carne en mi vida”, dijo la joven en su cuenta de Twitter.

Además, explicó que vomitó y tuvo un ataque de llanto tras enterarse de que había ingerido un producto animal, y reclamó por lo "peligroso" que resulta el mal etiquetado de la comida.

“He vomitado y todavía me siento mal, ¡¡¡Es PELIGROSO etiquetar mal la comida!!! Le di un mordisco y luego, cuando lo tragué, me di cuenta de que esto no era lo que esperaba morder”, agregó.

Y cerró: “Me traumatizó. De hecho, conseguí que Calum [su novio] viniera a buscarme porque no quería estar sola y necesitaba algo de apoyo moral. Él también estaba molesto por mí”.

A raíz de la difusión del hecho la empresa publicó un comunicado donde aseguran que "no es aceptable servir carne cuando se ha pedido un producto vegetariano, y nos disculpamos sinceramente con el cliente por el error que se cometió en este caso”.