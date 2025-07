Nahuel Sanz, un joven despachador de combustibles de la ciudad de Pergamino, se convirtió en tendencia en TikTok y otras redes sociales tras compartir un video en el que relató una experiencia que lo dejó entre perplejo y angustiado.

La historia, más allá del hecho puntual que la desató, reveló la compleja situación laboral que enfrentan muchos trabajadores de estaciones de servicio, especialmente en los últimos años.

LA PROPINA DE $100 Y EL VIDEO QUE GENERÓ POLÉMICA EN LAS REDES SOCIALES

El video de Nahuel comenzó con una anécdota que rápidamente llamó la atención de miles. "Un cliente me pidió que complete el tanque con combustible y le propuse revisar el agua y aceite, calibrar las ruedas y repasar los vidrios del automóvil", contó Nahuel.

El cliente aceptó, incluso pidió que le repasara todas las ventanillas y luneta. "Lo hice porque no había gente, si hubiera mucha gente no podría hacerlo porque alguno puede agarrarme del cogote", explicó el joven.

Después de realizar esas tareas adicionales, Nahuel le preguntó si quería que le revisara el agua y aceite, a lo que el cliente también accedió. Finalmente calibró los neumáticos y, tras cobrar el combustible, recibió una propina de 100 pesos.

“Yo no exigí nada, lo hice de onda, pero no puedo creer que me den $100. Si no querés dejar nada, mejor no me des nada”, manifestó claramente indignado. Para él, el monto no representaba el dinero como tal, sino la falta de reconocimiento al esfuerzo extra y la dedicación que intenta brindar.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

LA CRUDA COTIDIANIDAD DE UN PLAYERO: DESGASTE FÍSICO Y PRECARIDAD

Nahuel tiene nueve años de experiencia trabajando en atención al público y tres de esos años como despachador de combustibles o “playero”. En diálogo con TN, profundizó sobre cómo situaciones semejantes a la vivida con ese cliente son más habituales de lo que se piensa.

"Siempre se viven estas situaciones de desprecio o indiferencia, aunque no con todas las personas. Hay gente muy buena que agradece, pero también hay quienes lo hacen a propósito o se frustran porque hay demora en la atención", comentó.

Una de las causas que ahonda su malestar es la precariedad económica. "Muchas veces la clientela pasa los surtidores sin pagar. Eso se lo descuentan a nosotros a fin de mes. Son entre 2 mil y 3 mil pesos por día y al mes se acumula entre 60 mil y 90 mil pesos", detalló Nahuel. Este es un inconveniente que pone presión adicional al rol, ya que debe cubrir una diferencia que no le corresponde.

Además de lo económico, el desgaste físico y mental es otro de los factores que afectan diariamente al trabajador. “Son ocho horas de trabajo consecutivas donde estás atendiendo gente sin parar, sumado al frío o al calor extremo”, relató. A esto se le suman los horarios rotativos, muchas veces con turnos nocturnos y de madrugada entrecruzados, que generan cansancio crónico.

Turistas de Rosario llegaron al camping del Lago Falkner, armaron sus carpas y generaron un polémico debate

Nahuel afirmó que pese a todo esto, no planea ocultar su realidad por miedo a las repercusiones. “Algunos opinan a favor, otros me critican, pero esto es lo que me pasa. La gente piensa que el sueldo es bueno por lo que fue antes, pero hoy está muy lejos de ser así”, concluyó el joven.