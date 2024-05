Es argentina, viajó a Italia y quedó sin palabras tras descubrir la estafa de una habitación que había alquilado. La mujer llegó al lugar y quedó desconcertada con la situación que se encontró. El video fue subido a sus redes sociales y se volvió viral.

La usuaria de TikTok (@clarisamurgia) compartió las imágenes y alcanzó casi 3.000.000 de reproducciones y más de 255.000 me gusta. La mujer llamada Clarisa reveló que de turista por el país europeo, indicó que había alquilado una “habitación”, un pequeño alojamiento y promocionaba “vista directa al mar”.

Sin embargo, al llegar al lugar se encontró con una inesperada sorpresa. Descubrió que la vista al mar era una imagen sobre el mar, puesta en una pared, algo que en la publicación del alquiler no habían advertido. “Me siento estafada, chicos”, señaló. Además, en la descripción del video escribió “Expectativa vs realidad”.

“Nunca nadie me engañó de esta manera”, agregó la tiktoker. En tanto los usuarios respondieron a la publicación y quedaron con la boca abierta. “Hazlo con el audio de mis ahorros”; “Por un momento me lo creí”; “Soy el único que entra a ver hasta el street view en google maps?”; “A ver, vista al mar es”; “Al principio me lo había creído y todo; con vista al mar.... al maldito bloque del frente”; “No dijo: Con vistas reales al mar”.