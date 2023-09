Una joven argentina comenzó a estudiar en una Universidad de Estados Unidos y se vio sorprendida por alguna situaciones que le toco presenciar.

Publicó un video en su cuenta de TikTok y rápidamente se viralizó por los polémicos comentarios.

La usuaria @malkaenusa, contó su experiencia y lanzó un video sobre “cosas que me hubieran gustado saber antes de venir a la universidad en Estados Unidos”.

“Las clases son muy cortas, tengo clases de una hora que en Argentina nunca me hubiera pasado, pero tengo que leer cuatro horas antes y cuatro horas después de cada clase. Es mucho más el trabajo que haces afuera que adentro del aula”, comenzó diciendo.

Por otra parte, se mostró asombrada porque “almuerzan a las 11 de la mañana y que cenan a las 17”.

“No existe la merienda, es lo peor del mundo”, añadió. “Las jodas empiezan a las 19, y me parece una locura porque a esa hora ni siquiera había cenado en Argentina”, remarcó.

Respecto a la vestimenta, sostuvo que es muy casual, atlético y las chicas para ir a cursar van con calzas, jogging deportivos. En tanto que los jeans es una prenda “reservada para los sábados”.

Sin embargo, fue mas allá y lanzó “los gringos son muy raros” y explicó que “se hablan con 25 chicas a la vez”. Por su parte, se refirió a las mujeres y mencionó que “son todas insoportables, que no saben lo que quieren”.

Por último, los consideró “bastantes fríos y mantienen la distancia, si no te conocen no te van a venir a hablar”.

LA REPERCUSIÓN EN LAS REDES

“Estudias o fuiste a hacer amigos y fiesta”; “Te quejas de clases de una hora y yo curso de 14 a 22 dios le da pan al que no tiene dientes jajaja”; “Me muero si no hay merienda ”; “Las películas no mentían”; “Banco arrancar las fiestas a las 7”; “Aguante la cultura latina”.