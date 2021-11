Por un error administrativo de la ANSES, un joven fue al casamiento de su amigo para oficiar como testigo y lo terminaron casando con la novia.

La increíble situación ocurrió hace unos días en un registro civil de Capital Federal. Florencia, la pareja del joven damnificado, contó lo sucedido en Twitter y el posteo se hizo viral.

El hecho se hizo público cuando la joven decidió contarlo en las redes sociales y mostró una captura de la conversación de Whatsapp que había mantenido con su novio.

Todo ocurrió el 11 de noviembre cuando fue testigo en la boda de su mejor amigo. Dos semanas después, Federico -el damnificado- se enteró de la equivocación en la carga de datos por parte de la ANSES y quedó registrado como “marido” y el casado como “testigo”.

En una nota que brindó a Infobae, el joven contó que “había mucha expectativa. Franco (su amigo) fue el primero de nuestro grupo en casarse. Nos conocemos de toda la vida y fuimos juntos al colegio”.

Tras leer con detenimiento los nombres y datos de los involucrados, su amigo "firmó como casado y hasta ahí todo normal. Fue un civil común y corriente y ellos se fueron contentos con su libreta roja”.

El último miércoles, Franco le mandó una foto al Whatsapp con un print de pantalla que decía “¿qué hacés Icardi?”. A todo esto, Federico pensó que le estaba haciendo una broma: "Siempre pensé que era un chiste y, de hecho, esa conversación que tuvimos murió ahí”, relató.

“Ayer, Franco me volvió a escribir y me dijo quedate tranquilo que ya inicié el trámite y lo estamos solucionado. Ahí fue cuando le respondo: ’¿solucionando qué cosa?’. Y me explicó que ahora figuraba como un hombre casado por un error de la ANSES”.

“Los datos estaban mal ligados”, notó el damnificado e ingresó a la web de la ANSES para corroborar sus dichos. “Esto solo pasa en Argentina”, señaló.

Tras el revuelo que se armó en las redes sociales, la equivocación fue enmendada en cuestión de horas. “Al menos de algo sirvió que la historia se haya hecho viral”, manifestó Federico.