Mensajes pidiendo ayuda fueron encontrados en las últimas hora en etiquetas de ropa, causando impacto y conmoción en las redes sociales.

Los videos de la situación comenzaron a circular en TikTok, donde varias personas que advirtieron lo ocurrido comenzaron a compartirlo con sus seguidores.

Entre las etiquetas que trascendieron se podían leer inscripciones como “emergencia”, “socorro”, “ayudame, por favor”, y hasta “tengo dolor de muelas”.

Los mensajes, advirtió uno de los usuarios, podrían venir de trabajadores en situación de explotación.

“El problema es que no todo el mundo se puede permitir comprar ropa cara, así que compran en tiendas como estas. Es culpa del empresario que explota a adultos y niños en países principalmente poco desarrollados y con leyes que no protegen al trabajador. No es culpa del consumidor pobre”, afirmó.

Y es que muchas de esas etiquetas correspondían a prendas de una popular marca caracterizada por sus bajos precios.

Sin embargo la mencionada compañía aún no dio precisiones al respecto, pese a que se inició una campaña para dejar de consumir su ropa.