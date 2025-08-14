Encontraron al 'Turco' Naim en un momento romántico con una reconocida directora de cine: ¿se olvidó de Emilia Attias?

Después de un largo tiempo alejado del foco mediático, el Turco Naim vuelve a ser noticia. El ex integrante de “Videomatch” y recordado por su humor ácido habría retomado su vida sentimental tras la ruptura con la actriz Emilia Attias, ocurrida a mediados de 2023.

Durante este período, el artista mantuvo un perfil bajo, enfocándose en proyectos esporádicos y en su vida personal. La separación con Attias fue anunciada en buenos términos y ambos aclararon que priorizarían el bienestar de la hija que tienen en común.

La información clave surgió en el programa LAM (América TV), donde el panelista Pepe Ochoa reveló que Naim habría iniciado una relación con la directora de cine Tamae Garateguy. Según el periodista, el comediante y la cineasta se encuentran desde hace poco más de un mes en el mismo bar y en la misma mesa, lo que llamó la atención de allegados y generó versiones sobre un romance.

Ochoa explicó que el vínculo habría comenzado de forma profesional, a raíz de un proyecto en común. Sin embargo, con el tiempo las reuniones laborales derivaron en un acercamiento personal. “Él está apostando de nuevo al amor. Tuvo un desengaño amoroso con una famosa. Él tiene un hijo con su ex mujer famosa”, señaló el panelista al dar detalles del supuesto noviazgo.

Tamae Garateguy es una cineasta argentina reconocida en el ámbito del cine independiente. Sus películas han sido exhibidas en festivales nacionales e internacionales y se caracterizan por una impronta estética arriesgada y una narrativa poco convencional. Su bajo perfil mediático contrasta con el recorrido televisivo y humorístico de Naim, lo que añade curiosidad al posible vínculo.

En el último año, el Turco se mantuvo fuera de la televisión, sin programas propios ni apariciones constantes, aunque participó en eventos puntuales. En el plano sentimental, se lo había vinculado con otras figuras, pero ninguno de esos rumores tuvo la fuerza y la continuidad del actual.

Ni Naim ni Garateguy han confirmado la relación, y por ahora el hermetismo parece formar parte de la estrategia para mantener la vida privada al margen del ruido mediático.