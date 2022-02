Encontraron a un perro "idéntico" a Esteban Lamothe y ahora lo quiere conocer: "Hay recompensa"

La imagen de un perro que, según dicen, se parece a Esteban Lamothe se viralizó en las últimas horas en las redes sociales. Con mucho humor, el actor compartió la foto en su Instagram y hasta empezó una campaña para encontrarlo.

La imagen en cuestión fue publicada a fines de noviembre, y de a poco, se fue viralizando. Es así que ahora llegó al actor que no dudó en reconocer el parecido: “Idéntico. Lo quiero conocer, es algo mío sí o sí”, escribió.

Al ver que el tema tomaba cada vez más difusión, el actor siguió con su pedido: “Si lo ven le dicen que lo quiero conocer, por favor. Gracias”. E insistió tratando de agregar un incentivo para sus seguidores. “Busco a mi yo perro, hay recompensa”, escribió junto al video del tema El Perro del grupo El mató a un policía motorizado.

Finalmente y viendo que el can no aparecía, Lamothe hizo un divertido llamado a la solidaridad: “Algún influencer que esté al pedo me podría ayudar con una colecta para buscar a mi familiar canino, por favor. Es una causa urgente. ¿Paso CBU?”.