Una vez más Twitter se convirtió en un medio para difundir entre la comunidad historias de todo tipo, y esta vez fue el turno de una emotiva situación vivida por una moza de un bar.

Megan King, quien trabaja atendiendo mesas en el local gastronómico, compartió en las últimas horas una situación que la hizo llorar, la cual tuvo lugar luego de que una clienta dejara un sorprendente mensaje junto a la propina.

“En un momento del almuerzo, ella empezó a comer más despacio, así que charlamos unos minutos. Una pequeña charla, nada demasiado profundo. Me dijo que tenía casi 70 años y que había bajado un poco el ritmo”, contó la protagonista de la historia en diálogo con el medio Newsweek, respecto a los momentos previos al desenlace viral.

En ese contexto, Megan aseguró haber notado que la clienta se encontraba triste. “En retrospectiva, me gustaría haber tomado su tranquilidad como una invitación. Creo que eso es lo que quería. No dejaba de mirarme, así que supuse que algo no iba bien en su comida o que necesitaba algo. Supongo que, en cierto modo, necesitaba esa pequeña conversación”, agregó.

Según relató, minutos después la mujer pidió la cuenta, y tras pagar, dejó una propina de tres dólares con un mensaje que le hizo saber lo importante que había sido la charla que mantuvieron juntas.

“Muchas gracias por tu amable servicio. Era la primera vez que salía a comer sola desde que falleció mi marido. Esperaba poder superar esto”, decía el papel dejado junto a los billetes.

“Esta es mi verdadera sonrisa porque soy muy feliz y esa nota no me rompió el corazón en absoluto”, ironizó la trabajadora al compartir la historia en Twitter junto a una foto de ella llorando.