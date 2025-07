En plena alerta naranja en Comodoro, encontraron a dos enamorados en un momento fogoso en el paseo costero

La alerta naranja por ráfagas de viento muy intensas en Comodoro Rivadavia y casi toda la provincia del Chubut no solo dejaron voladura de chapas, ramas y tanques de agua, sino también, perlitas de todo tipo.

Cuando la contingencia climática estaba en uno de los momentos más complicados del día, se viralizó una imagen y un video insólitos ocurridas en plena tarde que demostró que “el amor todo lo puede”, aun en situaciones de extrema peligrosidad.

Tal es así que en pleno paseo costero, a pocos metros del Estadio del Centenario y de Las Torres, una pareja muy enamorada fue vista en un borde del sector a los besos y abrazos, lejos de importarle el mal tiempo y las cercanas chances de caerse al mar.

El influencer local, Alejandro Rojas, compartió el video del momento que estaba acompañado por un atardecer espectacular, mientras muy pocas personas pasaban por el lugar caminando o corriendo. “Sean románticos pero no se pasen. Te amo Comodoro”, escribió en Instagram la reconocida figura de las redes sociales.

Los seguidores de ‘Ale’, en ese mismo posteo, no tardaron en dar sus opiniones: “Se tiro arriba para que no se la vuele el viento”; “Tanto show”; “El amor en Comodoro no conoce límites”; “Están a dos minutos de caerse”; “Si no nos vamos amar asi no quiero nada”; “Es por ahí, gente”; “El verdadero romance”; “Pegriloso”, escribieron.

Ante el impresionante temporal de viento que afectó a Comodoro Rivadavia y otras partes de la provincia del Chubut, muchos vecinos buscaron evitar salir a la calle, mientras que otros no tuvieron otra opción.

A raíz de eso y lejos de lo laboral, dos comodorenses decidieron ir a la costanera a probar suerte y pescar como si fuera un día común con clima agradable, dejando a la vista su pasión por dicha disciplina deportiva.

Con imágenes y videos enviados a ADNSUR este viernes por la tarde, quedaron impactados por lo que les trajeron las fuertes ráfagas de viento a muy pocos centímetros, siendo algo que podría haber causado serios inconvenientes, considerando que estaban a pocos metros de la Ruta 3 y de la avenida Costanera que está frente al mar.

En efecto, captaron con sus cámaras que dos tanques de agua de importante tamaño salieron despedidos de una vivienda, sin conocer en precisión cuál y de qué barrio provenían. Tal es así que, con las complicaciones de la contingencia climática, no tuvieron problema en compartir su experiencia.

“Cuando Dios te quiere bendecir, muchas veces lo hace de formas fantásticas”, escribió el usuario tomándose a chiste lo que ‘le trajo el viento’ a su ubicación.