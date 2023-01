En busca del amor: Cuáles son los requisitos que exige la "abuela más sexy del mundo"

Para el amor no hay edad y Gina Stewart a sus 52 años, lo sabe bien. La mujer que ostenta el título de “la abuela más sexy del mundo” es una australiana de 52 años, modelo e influencer y lanzó una insólita convocatoria: busca ponerse de novia y puso algunos requisitos.

Luego de su paso por Playboy y Maxim, Stewart triunfa creando contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, y en las últimas horas se hizo viral.

Tras ganarse la atención de miles de hombres en todo el mundo -o de 386 mil seguidores si nos limitamos a sus cuentas de Instagram-, Stewart confesó en una entrevista con Daily Star que está buscando al “amor de su vida”.

El requisito excluyente para este individuo, es que debe tener entre 20 y 50 años. Al mencionado medio, le comentó que, de conseguir pareja, cree que sería alguien más joven. Sin embargo, no opone resistencia a salir con alguien cercano a su edad.

“Para ser honesta, muchos hombres jóvenes aman a las mujeres mayores, probablemente recibo más solicitudes de la generación más joven que de mi generación. El mayor con el que he salido tenía unos 50 años y el más joven unos 20 años”, confesó.

La blonda, además, aseguró que es muy “cuidadosa” respecto de a quien le abre las puertas de su corazón. Esto se debe a su preocupación por el bienestar de su hija y su nieta.

“Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejó entrar en mi vida. En realidad no estoy buscando a nadie en particular, creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”, le reveló al portal Scottish Sun.

“En realidad no he salido desde que un amigo cercano a quien estaba unida falleció el año pasado, pero 2023 parece prometedor y cualquier cosa puede pasar”, cerró.