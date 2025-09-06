El video picante que compartió “La Tora” tras su reciente separación de Maxi Kilates

La semana estuvo marcada por un fuerte sacudón en la vida personal de Lucila “La Tora” Villar. La mediática, que saltó a la fama en Gran Hermano (Telefe), anunció el fin de su relación con Maximiliano, el cantante de la reconocida banda de cumbia 18 Kilates.

Sin embargo, lejos de refugiarse en el silencio, decidió reaparecer públicamente en sus redes sociales con una serie de publicaciones que no pasaron inadvertidas.

El posteo que más revuelo causó fue un video antiguo, en el que se la ve con el pelo rubio y luciendo un conjunto de ropa interior negra. “La Tora está golpeando la puerta para aparecer de nuevo”, escribió junto a las imágenes publicadas en Instagram, en una clara alusión al personaje fuerte y frontal que supo mostrar dentro de la casa más famosa del país.

El clip, cargado de sensualidad, estuvo a punto de rozar los límites de la censura en la red social y rápidamente generó comentarios de sorpresa y halagos de parte de sus seguidores. Muchos interpretaron que la publicación fue una declaración de intenciones: una forma de marcar que, pese al quiebre sentimental, Villar se siente empoderada y lista para comenzar una nueva etapa.

Después del video, la influencer compartió fotos inéditas de su infancia. En una de ellas escribió: “ La Tora se creó desde que era chiquitita, la Tora es la que cuida a Lu, a esa misma ”. De esa manera, explicó que la identidad que construyó como figura mediática tiene raíces profundas en su historia personal y no es solo un apodo pasajero.

Más adelante, publicó un texto en el que reflexionó sobre esa dualidad entre Lucila y “La Tora”: “ Algunxs dirán por qué habla en tercera persona esta piba, pero créanme que la Tora me sacó de las peores tormentas. Y así de superpoderosa como cuando era chiquita me siento con ella al lado. (O sea, yo) ”. Con estas palabras, dejó entrever que atraviesa un momento de reinvención personal tras la ruptura.

El cierre de la serie de posteos lo marcó un video en el gimnasio, donde se mostró entrenando con energía y entusiasmo. “Todo esto que estoy diciendo que se volvió sentimental es solo para decir que vuelvo a esto, que es lo que más feliz me hace”, concluyó, dando a entender que piensa refugiarse en la actividad física y el autocuidado como pilares en este nuevo comienzo.

La reacción de sus seguidores fue inmediata. En los comentarios y mensajes privados, muchos le expresaron apoyo, destacando su fortaleza para sobreponerse a las adversidades. Otros remarcaron que el tono sensual de la primera publicación mostraba un costado más desafiante, como si hubiera querido enviar un mensaje indirecto a su expareja o a quienes dudan de su resiliencia.