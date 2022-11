El sueño Millenials se hizo realidad: Ash Ketchum se consagró campeón del mundo en Pokémon

En las últimas horas ocurrió uno de los sucesos más esperados por los fans del anime y Pokémon. Ash Ketchum, protagonista de la clásica serie japonesa, se consagró como el mejor entrenador del mundo tras 25 años de derrotas.

El nacido en Pueblo Paleta se hizo con la victoria en la Liga de la región de Alola, lo que le permitió ingresar al Torneo de los Ocho Maestros de la Serie Mundial de Coronación, en donde se debió enfrentar a los mejores representantes de cada región.

Y de esta manera, en la final frente a León, campeón de la Liga de la región de Galar, Ash logró alcanzar la gloria en un encuentro que culminó con un combate entre el Pikachu de Ash y el Charizard de León.

“Placer culposo”: Una modelo hizo una "fortuna" en OnlyFans calificando penes

No fue nada fácil para Ketchum llegar a conseguir el trofeo ya durante 25 temporadas se le negó al jóven la posibilidad de consagrarse como el mejor de todos. Vale destacar que hace apenas unos meses, se alzó con el título de "Campeón de la Liga Pokémon" en el Festival de Manalo.

"La determinación y perseverancia de Ash Ketchum para lograr su objetivo de convertirse en el mejor Entrenador del mundo durante el transcurso de 25 temporadas constituye el mejor ejemplo de lo que significa ser un Entrenador", afirma Taito Okiura, vicepresidente de Marketing de The Pokémon Company International.

Ahorraron monedas durante dos años para ir a Qatar, abrieron la alcancía y se llevaron una gran decepción

¿Se acerca el final del anime de Pokémon?

Corren los rumores de que esta última temporada es, efectivamente, La Última. El episodio final de esta temporada es llamado "Pokémon: Fue un gusto haberte elegido", lo cual sería un contraste con el primer episodio de toda la serie, "Pokémon: ¡yo te elijo!".

The Pokémon Company no ha hecho ninguna declaración al respecto a pesar de la lluvia de comentarios y suposiciones de los fans. De ser así, entonces el ánime de Pokémon nos habría entregado una valiosa lección: no siempre puedes ganar, no vas a ser el mejor siempre, pero si no dejas de intentarlo, puedes llegar a serlo.