El preocupante momento que vive Daniela Celis tras el accidente de Thiago Medina: “En algún momento...”

La ex pareja del joven, Daniela Celis, se encuentra inmersa en una rutina que no imaginaba: cuidar a sus hijas gemelas, Laia y Aimé, y sostener la vida diaria mientras Thiago se recupera de las graves secuelas del choque en moto.

En los últimos días, la mediática compartió con A la Barbarossa (Telefe) la tensión emocional que vive y cómo el accidente ha impactado a toda su familia. Sus palabras reflejan la incertidumbre y el miedo que la acompañan cada instante.

Los especialistas confirmaron que tras la cirugía, Thiago presentó una complicación pulmonar conocida como atelectasia. Esta condición provoca que los alvéolos de los pulmones colapsen, dificultando la correcta oxigenación de la sangre. Los médicos continúan con un estricto seguimiento para evitar mayores riesgos.

Entre el miedo, el cansancio y la incertidumbre, Daniela Celis decidió suspender por completo su vida habitual y concentrarse en sus hijas. “Paré mi vida, paré mi trabajo y paré todo para estar con las nenas; para que sientan mi contención también y no mi ausencia. Entiendo que en algún momento voy a tener que retomar, no sé con qué fuerzas, pero voy a tener que volver porque es el sustento de nosotras. Es lo único que tenemos para poder seguir viviendo”, expresó con la voz entrecortada.

Además, la influencer contó que esta nueva realidad le complica incluso las rutinas más básicas: dormir, alimentarse y mantener la calma se han vuelto desafíos constantes. Sin embargo, aseguró que sus hijas son su motor y que cada día intenta sostener la sonrisa para darles seguridad.

El estado de Thiago Medina continúa siendo delicado, y su familia permanece a la expectativa de cualquier novedad. La complicación pulmonar obligó a reforzar los cuidados intensivos y mantiene al joven bajo estricta vigilancia médica.

La mediática también solicitó nuevamente cadenas de oración por la salud de su expareja y agradeció el apoyo que han recibido de amigos, fans y colegas, que la acompañan en estos momentos de incertidumbre y tensión.